Обменники в России закрылись из-за резкого падения курса доллара

13 февраля курс доллара впервые с сентября прошлого года опустился ниже отметки в 90 рублей. Из-за столь резкого падения американской валюты обменные пункты начали закрываться.

Обменникам не выгодно продавать валюту, поэтому некоторые кассы взяли перерыв, чтобы дождаться спокойствия на рынке. Об этом сообщает тelegram-канал SHOT со ссылкой на операционистов.

Отмечается, что большинство закрывшихся обменных пунктов находятся в популярных точках — у вокзалов или на центральных улицах. Те кассы, которые продолжили работу, держат большой диапазон между покупкой и продажей, чтобы не остаться в минусе. Сейчас в среднем купить доллар можно за 97 рублей, а продать примерно за 91 рубль.

Экономисты уверены, что укрепление рубля — временный тренд. К весне курс доллара может вырасти до 107 рублей.