Кремль объяснил, почему Европа не знала о беседе Путина и Трампа

Преждевременно говорить о привлечении Европы к контактам между лидерами России и США по поводу урегулирования украинского конфликта. Такое мнение высказал в четверг, 13 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля после телефонной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа, "пока нет понимания формата возможного переговорного процесса".

По этой причине в том, что касается участия Европы в указанном процессе, говорить о конкретике пока преждевременно, цитирует Пескова РИА Новости.

Еще до созвона Путина и Трампа западные СМИ допустили, что лидеры России и Соединенных Штатов могут договориться между собой об урегулировании конфликта на Украине без участия Европы — такая сделка станет кошмаром для ЕС, утверждают журналисты.

Тем не менее, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте одобрительно высказался о разговоре Путина и Трампа, выразив полную поддержку, поскольку Североатлантический альянс, как и Соединенные Штаты, хочет прочного мира в регионе.