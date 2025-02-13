Джиган выступил на свадьбе детей главных раввинов России и Одессы

Свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара Ривки и сына раввина Одессы Авраама Вольфа Шолома прошла в городе Маале-Адумим. На торжестве присутствовали около 200 человек — видные представители еврейских общин России и Украины, передает РИА Новости. Церемония велась на иврите и русском.

Развлекал публику певец Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн). Во время церемонии рэпер взял микрофон и спел "Нет, нет никого, кроме Бога одного".

Ранее супруга Джигана, модель Оксана Самойлова, сообщила, что их сын Давид госпитализирован. Сообщается, что у него обнаружились признаки гриппа. Обеспокоенная мать выразила надежду, что пробудет с сыном в больнице недолго.

Напомним, что Оксана Самойлова и Джиган воспитывают четверых детей: дочек Ариэлу, Лею и Майю, а также сына Давида. Недавно супруги объявили о планах на пятого ребенка. Многодетные родители рассказали, что в 2025 году планируют новое прибавление в семье.