Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова лаконично прокомментировала решение киевского режима наказать бывшего президента Украины Петра Порошенко* (включен в России в реестр террористов и экстремистов).

После сообщений о том, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции против Порошенко*, Захарова написала в своем Telegram-канале: "Жабагадюкинг". Публикацию спикер МИД России сопроводила изображениями жабы и змеи.

Петра Порошенко* в рамках пресловутых санкций ожидает лишение украинских государственных наград, блокировка всех его активов, находящихся в юрисдикции Украины, а также запрет на вывод средств за пределы страны. Эти меры носят бессрочный характер.

В январе на Украине было арестовано все имущество сына бывшего главы государства, Алексея Порошенко* (включен в России в реестр террористов и экстремистов). Он признан уклонистом. За игнорирование повесток из военкомата ему надлежит выплатить крупный штраф. Однако, по данным СМИ, сын экс-президента Украины успел спрятаться от киевского режима в Великобритании.

* лицо, включенное Росфинмониторингом в реестр причастных к терроризму и экстремизму