Путин обсудил с Богомазом защиту Брянской области от атак боевиков

Защита Брянской области от атак украинских националистов стала одной из тем встречи Владимира Путина с губернатором Александром Богомазом. Президент провел ее по видеосвязи из Ново-Огарева.
Уже почти две тысячи жителей региона служат в добровольческом отряде "Барс". При подписании контракта бойцы получают денежные выплаты и пользуются мерами социальной поддержки как участники СВО. Несмотря на непростые условия, в экономике и других сферах отмечается положительная динамика. Область ведет большую работу по строительству жилья, дорог, школ и медицинских объектов.
Путин: "В структуре расходов у вас на образование больше всего денег выделяется – 28 процентов. На втором месте идет поддержка экономики – 23 процента. На третьем – здравоохранение. В структуре расходов на здравоохранение посмотрите, пожалуйста, на укомплектованность врачами специалистами. Хочу поблагодарить за внимание к участникам специальной военной операции, членам их семей. Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку".