Путин обсудил с Богомазом защиту Брянской области от атак боевиков

Защита Брянской области от атак украинских националистов стала одной из тем встречи Владимира Путина с губернатором Александром Богомазом. Президент провел ее по видеосвязи из Ново-Огарева.

Уже почти две тысячи жителей региона служат в добровольческом отряде "Барс". При подписании контракта бойцы получают денежные выплаты и пользуются мерами социальной поддержки как участники СВО. Несмотря на непростые условия, в экономике и других сферах отмечается положительная динамика. Область ведет большую работу по строительству жилья, дорог, школ и медицинских объектов.