Алина Кабаева и Ирина Винер поладили не сразу: какой была первая встреча тренера и чемпионки

Ирина Винер оставила пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. За почти четверть века в этой должности наставница воспитала несколько поколений чемпионок. Она же взрастила спортсменку, которая стала символом художественной гимнастики — Алину Кабаеву. Но мало кто знает, что первая встреча будущей олимпийской чемпионки и тренера прошла не очень гладко.

Просмотр у знаменитой наставницы едва не обернулся провалом для Алины Кабаевой. Совсем юная спортсменка пришла на тренировку к Винер без приглашения, за что столкнулась с гневом тренера. Но Кабаева показала сильных характер, вернувшись в зал после тирады наставницы. О самой первой встрече Винер и Кабаевой в эфире израильского "9 канала" рассказала советская гимнастка Венера Зарипова. Это она привела Алину к Ирине Александровне.

"Алина была такая пампушка, полненькая. Ирина Александровна показывает на Алину: "Это кто такая?" "Я привела", — отвечаю. "Ты кто такая? Вон отсюда!" — завелась Винер, ну все как обычно", — поделилась воспоминание Зарипова.

От услышанного маленькая гимнастка забилась в угол, ее увели с тренировки. Но через пару часов Винер все-таки позволила Кабаевой показать свои умения. Тогда Алина поразила тренера.

Под руководством Ирины Александровны Алина стала олимпийской чемпионкой. А завершив карьеру, Кабаева сама начала помогать юным спортсменкам и проводить фестиваль художественной гимнастики.