Никита Пресняков сорвался на публике

Вскоре после начала мобилизации в России сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита покинул страну, перебравшись в США. Вскоре за ним последовала и супруга Алена Краснова. С тех пор пара живет в Америке. Хотя до этого у Никита удачно складывалась карьера в России. А вот в США с работой у Преснякова не все так радужно. Впрочем, артист не унывает. Он снимает клипы для местных знаменитостей, записывает музыку и периодически выступает.

На протяжении долгого времени Никита лишь время от времени поддерживал активность в соцсетях. Но на сей раз артист буквально сорвался. Он с возмущением констатировал, что общественности куда интереснее "совместная фотография с песиком или с женой", чем его творчество. Напомним, что у Никиты Преснякова давно есть собственная группа Multiverse. Они выступают с переменным успехом.

"Говорит это лишь о том, что всем пох*** на такое музло, и 90% вообще не пойми зачем на меня подписались", - в сердцах высказался Пресняков в своем официальном телеграм-канале.

В результате, из-за алгоритмов работы соцсетей, сделал вывод Никита, его творчество остается в тени, а на первый план выходит личный контент. А для него музыка имеет принципиальное значение. Артист сообщил, что решил реанимировать группу.

Отметим, что крик души Преснякова возымел эффект. Никита записал второй пост, в котором поблагодарил многочисленных подписчиков за поддержку и признался, что их отклик придал ему энергии и энтузиазм. Пресняков объяснил, что его творчество и работа его группы имеет смысл только, если интересны публике.