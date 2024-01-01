Володин потребовал строже оценивать детей мигрантов по русскому языку

Предложение Рособрнадзора по оцениванию уровня владения русским языком детей мигрантов, поступающих в российские школы, девальвирует всю работу Государственной думы. Такое замечание сделал в четверг, 13 февраля, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Профильное ведомство предложило установить минимальный порог знания русского языка для поступления детей мигрантов в школы на уровне 30% от максимального числа баллов. Однако Володин подчеркнул, что по десятибалльной шкале 30% — это в лучшем случае двойка, то ест неудовлетворительная оценка.

Политик призвал продумать форму реагирования и обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы указать на недопустимость такого подхода, сообщает РИА Новости.

Введение требований к владению русским языком для детей мигрантов, которых отдают учиться в российские школы, стало ответом на общественный запрос. Родители школьников по всей стране жаловались, что в классах есть ученики, совершенно не понимающие русского языка. Педагоги вынуждены тратить учебное время на то, чтобы элементарно объясниться с такими детьми. На обучение школьников времени уже не остается.

В конце 2024 года Госдума приняло поправки, согласно которым детей мигрантов будут принимать в российские школы только по результатам тестирования на знание русского языка. Наряду с этим правоохранители проверят законность пребывания таких детей в России.