"Чумовой капитал" ввели в Ненецком автономном округе

Для молодых семей оленеводов в Ненецком автономном округе ввели новую меру социальной поддержки. Они могут претендовать на компенсацию на покупку или строительство традиционного жилья — чума.

О введении "чумового капитала" в регионе рассказал глава НАО Юрий Бездудный. Он написал в своем Telegram-канале, что эта мера поддержки адресована семьям, которые воспитывают одного и более детей, если и мужу, и жене — от 18 до 35 лет.

Кроме того, компенсация полагается чумработницам — так называют женщин, которые обеспечивают быт оленеводов в местах пастбищ. Это необязательно жена оленевода, выполнять такие функции может и другая женщина.

В окружном собрании НАО уточнили, что размер единовременной выплаты в рамках "чумового капитала" составит 600 тысяч рублей.

В конце 2024 года президент России Владимир Путин отметил, что вопрос льготной "семейной ипотеки" под 6% волнует россиян. В связи с этим российский лидер предложил продлить эту программу "без всяких изъятий".

Кроме того, глава государства назвал безобразием ситуацию с введением ограничений и лимитов в адресных льготных ипотечных программах, подчеркнув, что все они продолжают работать.