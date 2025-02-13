Лавров о разговоре Путина и Трампа: "Меня поразило, что весь мир пришел в оцепенение"

Глава МИД Сергей Лавров высказался о реакции Запада на телефонный разговор президентов России и США. Министр иностранных дел заявил, что беседа Владимира Путина и Дональда Трампа была воспринята, как будто это "нечто из ряда вон выходящее".

"Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение", — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Сергей Лавров выразил надежду, что разговор лидеров России и США напомнит Западу, как надо вести диалог и "немножко отрезвит". По словам министра иностранных дел, Путин и Трамп показали миру, как нужно заниматься политикой.

Напомним, 12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась почти полтора часа. По данным Кремля, президенты обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы связанные с обменом граждан России и США. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, пишет РИА Новости.