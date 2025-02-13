Перебирали мусор руками, но ничего не нашли: следователи не знают, где тела Тархова и его жены

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали перед Новым годом. Супруги больше месяца не выходили на связь, на все сообщения и звонки отвечала внучка. Это взволновало знакомых экс-мэра и они обратились в полицию. Оказалось, что Тарховы убиты, а главной подозреваемой стала их внучка Екатерина Бельская.

Следователи предположили, что девушка расправилась с бабушкой и дедушкой, а тела частями утилизировала в пластиковых бочках. Останки бывшего мэра и его жены неделю искали на мусорном полигоне. Следователи руками перебирали мусор, обследовали огромный квадрат площадью 100 на 100 метров, но ничего не нашли.

Предположительно, останки Тарховых растворили в кислоте. Найти хоть какой-то биоматериал практически нереально.

Напомним, Екатерина Бельская задержана. По версии следствия, она из неприязненных отношений убила бабушку и дедушку в их квартире. Тела девушка спрятала, а помещение тщательно вымыла с использованием раствора щелочи. Екатерина явно заранее готовилась к преступлению: она купила пластиковые бочки, химикаты и пилу, пишет РИА Новости.