Богомаз доложил Путину о ситуации в Брянской области

Социально-экономическое развитие Брянской области Владимир Путин обсудил по видеосвязи с главой региона Александром Богомазом. Несмотря на то, что регион приграничный и постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ, экономика, сельское хозяйство, социальная сфера успешно развиваются.
Создано 16 новых производств, в том числе завод газового оборудования. В январе введен в эксплуатацию современный тепличный комплекс. Строятся новые дома, школы, поликлиники. Александр Богомаз, чей второй срок полномочий губернатора истекает в этом году, заявил о готовности продолжить работу на этом посту.
Богомаз: Многие задачи решены, но ещё много задач, которые требуют решения. Понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтёте возможным, то при поддержке моих земляков, жителей Брянской области, я готов продолжить эту работу.
Путин: Александр Васильевич, у вас работа идёт стабильно, ритмично, многие задачи, которые стоят перед регионом, решаются. Желаю вам удачи. Есть обобщённые показатели, которые о многом говорят, в социальной сфере прежде всего. Вместе с тем хочу обратить ваше внимание на дефицит врачей – вы это знаете, – и здесь нужны, конечно, комплексные меры: и обеспечение жильём, и другие меры поддержки.