Богомаз доложил Путину о ситуации в Брянской области

Социально-экономическое развитие Брянской области Владимир Путин обсудил по видеосвязи с главой региона Александром Богомазом. Несмотря на то, что регион приграничный и постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ, экономика, сельское хозяйство, социальная сфера успешно развиваются.

Создано 16 новых производств, в том числе завод газового оборудования. В январе введен в эксплуатацию современный тепличный комплекс. Строятся новые дома, школы, поликлиники. Александр Богомаз, чей второй срок полномочий губернатора истекает в этом году, заявил о готовности продолжить работу на этом посту.