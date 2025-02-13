Зеленский отказался подписывать предложенное Трампом соглашение по недрам

Владимир Зеленский не подписал соглашение по редкоземельным металлам, которое привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Украинский лидер обиделся, так как рассчитывал на личную встречу с американским президентом, передает CNN.

По версии телекомпании, Зеленский планировал обсудить с Трампом "широкомасштабное видение мира", а не финансовую сделку через посредника. Трамп и Путин задали тон, а Зеленский получил постскриптум, пишут обозреватели.

Ранее сообщалось, что президент США ждет визита Путина. При этом Зеленский для диалога не особо нужен. Предполагают, что первая встреча лидеров состоится в Саудовской Аравии. Трамп подчеркнул, что не давал каких-либо обещаний посетить Украину.