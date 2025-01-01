Алжир купил у России истребители Су-57Э

Алжир подтвердил, что стал первой страной закупившей у России истребители пятого поколения Су-57Э.

Накануне руководитель "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что первый иностранный заказчик экспортной версии Су-57Э уже в 2025 году приступит к его эксплуатации, однако конкретную страну не называл.

В эфире государственного алжирского телевидения власти африканского государства подтвердили, что местные пилоты уже приступили к обучению в России работе с Су-57Э. Сами истребители будут доставлены в Алжир позднее, хотя конкретная дата, как и количество боевых машин и сумма контракта не разглашаются.

Российские истребители пятого поколения стали главной сенсацией авиасалона Aero India 2025 в Бангалоре. Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что производители американских F-35A и F-16 отказались показывать летные программы, поскольку боятся не выдержать сравнения с нашим самолетом.

В ноябре 2024 года секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу назвал Су-57 прекрасной машиной, которая "уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо".