Фейки о якобы российских атаках на атомные электростанции разоблачены как очередная ложь Киева. Такое заявление сделал в социальных сетях ирландский журналист Чей Боуз.

По словам журналиста, которые приводит РИА Новости, украинские националисты сами "бомбили объект неоднократно", хотя уверяли, будто атаки на АЭС предпринимают российские военные. В действительности это ложь, "ак и все остальное, за что Киеву заплатили от USAID".

USAID — американское агентство по международному развитию, которое финансировало целый ряд зарубежных программ Соединенных Штатов. После переизбрания президентом США Дональд Трамп решил упразднить эти программы, а его соратник Илон Маск назвал агентство преступной организацией, которая "должна умереть".

Ранее российское Минобороны предупреждало, что Вооруженные силы Украины по-прежнему вынашивают планы захвата российских объектов ядерной энергетики. Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию.

В феврале ВСУ в очередной раз сорвали ротацию миссии инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС. При этом колонна с экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть объект, подверглась атаке дронов и минометному обстрелу со стороны украинских военных.