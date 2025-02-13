Волочкова сцепилась с женой Игоря Вдовина из-за свадьбы дочери: "Не имеет никакого к Ариадне!"

Единственная наследница Анастасии Волочковой Ариадна выходит замуж. Балерина в восторге от предстоящего события и организует для дочери роскошное торжество в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. На "королевский" праздник артистка готова потратить 10 миллионов рублей.

Однако жена отца Ариадны Игоря Вдовина Елена Николаева публично заявила, что банкет за миллионы не нужен ни невесте, ни жениху, в нем заинтересована только экс-прима Большого театра. По словам мачехи, у Ариадны другие ценности в жизни.

Волочкова пришла в ярость от такого комментарии и устроила отлуп жене Вдовина. Балерина подчеркнула, что Елена Николаева не имеет никакого отношения к Ариадне, и вообще девушка сама вправе решать, где ей делать свадьбу. "Я знакома с ее женихом Никитой и желаю им счастья. Я занимаюсь организацией этой свадьбы", — заявила Волочкова.

Более того, Анастасия уверена, что супруга Вдовина пытается раскрутить свое имя. "Она лезла и влезала за счет моей фамилии и таскала с собой мою дочь Ариадну Волочкову на все мероприятия, где только можно и нельзя!" — цитирует балерину Voice.