Элитный батальон морской пехоты ВСУ потерял более 50% бойцов в Суджанском районе Курской области. Подразделение вывели в Николаевскую область, где его пытаются собрать заново, сообщили в силовых структурах агентству ТАСС.

Силовики уточнили, что речь идет о 501-м батальоне морской пехоты Военно-морских сил Украины. Из-за большого количества пропавших без вести и раненых пополнение батальона идет по остаточному принципу. Это подтверждается информацией из закрытых каналов и чатов ВСУ.

Ранее сообщалось о ракетном ударе по подразделению 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Боевики укрылись в свинокомплексе "Мираторг" в Курской области. По неподтвержденным данным, в результате удара украинская армия потеряла до 65 военнослужащих.