Мишустин сообщил о новых мерах поддержки жителей Курской области

На поддержку жителей Курской области будет выделено один миллиард 300 миллионов рублей. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Средства направят семьям с детьми, которые вынуждено покинули свои дома и теперь арендуют временное жильё. Ещё 2,5 миллиарда рублей - субсидия для аграриев региона, которые потеряли своё имущество.

Также обсудили сотрудничество Москвы и Пекина. Речь идёт о ратификации соглашения, которое создает более комфортные условия для бизнесменов. В том числе оно облегчит автомобильные перевозки, а для более широкого круга граждан России и Китая будет действовать упрощённый визовый режим.

А начали заседание с важной темы, которая касается безопасности россиян - предотвращение интернет и телефонного мошенничества.

"По поручению президента подготовили изменения в законодательство, которые направлены на предотвращение таких угроз в сфере информационных технологий. Это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время", - отметил Мишустин.