Кабмин запретил банкам пользоваться иностранными мессенджерами

Кабмин запретил банкам и госслужбам пользоваться иностранными мессенджерами для общения с гражданами. Это должно оградить россиян от мошеннических схем, объявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин уточнил: государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры для контактов с людьми. Теперь злоумышленники не смогут выдавать себя за сотрудников этих учреждений, передает ТАСС.

Еще одна мера, по словам Мишустина - обязательная идентификация звонков. На экране телефона будет отображаться информация о том, от кого поступил звонок - от организаций или с международного виртуального номера.