Зеленского расстроил звонок Трампа Путину

Владимир Зеленский отказался принимать любые двусторонние мирные переговоры, которые пройдут без участия Киева и Европы. Украинский лидер прокомментировал состоявшийся накануне разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Киев отказывается принимать любые двусторонние переговоры об Украине без украинского участия. Ничего не может быть об Украине без Украины, приводит слова Зеленского украинское издание "Общественное".

Зеленский признался: ему не очень приятно, что Дональд Трамп сначала поговорил с президентом России Владимиром Путиным, и только потом позвонил ему. Несмотря на это, заявил украинский лидер, он не считает, что Москва является большим приоритетом для Трампа, чем Киев.