Власти японской Ибараки эвакуируют более 2 тысяч человек из-за пожара

Власти города Дзесо в японской префектуре Ибараки распорядились эвакуировать более 2 тысяч человек. Причина – пожар, который не могут потушить уже более шести часов.

Как передает телеканал NHK со ссылкой на противопожарную службу, около 15 часов по местному времени поступил звонок о горящей сухой траве в районе завода по переработке металла. Из-за сильных порывов ветра через некоторое время огонь перекинулся на находящиеся рядом строения.

Возгорание спустя шесть часов не удалось взять под контроль, несмотря на то, что на месте работают 19 пожарных расчетов. Огонь к настоящему времени охватил не менее четырех строений. О пострадавших не сообщается.