Прокуратура запросила для Блиновской 6 лет колонии

В Савеловском суде столицы обвинение запросило для блогера Елены Блиновской шесть лет колонии. Об этом сообщает в четверг РИА Новости.

Прокурор также попросила конфисковать дом Истринском районе, квартиру в столице, автомобили и банковские счета Елены Блиновской.

"Просим конфисковать имущество Блиновской, на которое был наложен арест", - сказала гособвинитель.

Напомним, Елена Блиновская была задержана весной 2023 года при попытке покинуть страну. По данным следствия, блогер при посредничестве супруга Алексея Блиновского уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.