ПВО сбила четыре дрона ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. Сбито четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, два дрона ВСУ были уничтожены тринадцатого февраля в период с 15.30 до 17.00 мск над Белгородской областью. Еще два беспилотных летательных аппарата сбиты над акваторией Черного моря.

О деталях атаки сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в результате удара украинского FPV-дрона по частному гаражу в селе Новое ранен мужчина. Бригада скорой помощи доставила раненого в Валуйскую ЦРБ. В Шебекинском округе беспилотник атаковал легковой автомобиль, обошлось без пострадавших.