Трамп объявил "день пошлин" против торговых партнеров США

День введения зеркальных пошлин против торговых партнеров США объявил американский лидер. 13 февраля Дональд Трамп назвал "большим днем".

По словам Трампа, это были три замечательные недели - возможно, лучшие в истории. А сегодня большой день: зеркальные пошлины, - написал президент США в своей соцсети Truth Social. 10 февраля американский лидер подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия и пообещал ввести зеркальные пошлины в отношении торговых партнеров.

Также президент США ранее подписал указы о пошлинах в размере 25% на товары из Канады, Мексики и Китая. На канадские энергоресурсы тарифы пониже - 10%, как и на товары из Китая, дополнительно к уже действующим ставкам, передает РИА Новости.