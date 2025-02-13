Песков: Путин и Трамп не обсуждали участие Европы в урегулировании на Украине

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не обсуждали участие Европы в регулировании ситуации на Украине, европейские дела лидерами не затрагивались. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, по его словам, никаких решений насчет места встречи Путина и Трампа не принималось. При этом Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи во время их телефонного разговора, передает РИА Новости.

Напомним, накануне Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.