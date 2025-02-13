В Кремле назвали США главным визави в переговорах по Украине

Вашингтон является главным визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Об этом в четверг рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, Украина так или иначе будет участвовать в переговорах, передает РИА Новости. Вместе с тем Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали участие Европы в урегулировании конфликта, добавили в Кремле.

Напомним, 12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась почти полтора часа. Среди прочего, президенты обсудили урегулирование конфликта на Украине.