Представлены новые герои СВО.

Гвардии ефрейтор Андрей Кокуев во время штурма опорника под обстрелом боевиков подобрался к огневой точке ВСУ и подрывным зарядом уничтожил пулеметный расчет противника. Ворвавшись в окопы неприятеля, Андрей взял в плен одного из радикалов и шквальным огнем прикрыл наши передовые отряды, которые смогли закрепиться на новых рубежах.

Лейтенант Анатолий Сысоев, командир взвода, использовал погодные условия для атаки на врага - когда сгустился туман, мотострелки перешли в наступление. Несмотря на ожесточенное сопротивление, противник понес большие потери и был вынужден отступить.