Российские войска нанесли новые удары по формированиям противника. Группировка "Центр" накануне освободила село Водяное Второе Донецкой народной республики. Оно находится менее чем в двух километрах от стратегически важной автодороги Красноармейск - Константиновка. Контроль над ней позволит нашим войскам нарушить снабжение ВСУ.

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" уничтожил 16 украинских беспилотников на одном из ключевых направлений. Экипаж направлялся на выполнение задачи по прикрытию определенного района, когда разведка сообщила о нескольких дронах, запущенных неприятелем в сторону наших подразделений. Бойцы молниеносно сориентировались и поразили все намеченные цели.

На каховском направлении расчеты гаубиц Д-30 группировки "Днепр" уничтожили замаскированные пункты управления неонацистов. Боевиков, засевших в одном из домов на правом берегу, засекла разведка с помощью беспилотника. Координаты передали артиллеристам, которые нанесли точный удар из 122-миллиметровых орудий. Д-30 предотвращают любые попытки противника форсировать Днепр, поражают огневые точки, военную технику, плавсредства и пехоту.