Расчеты гаубиц группировки "Днепр" уничтожили замаскированные пункты управления ВСУ

Российские войска нанесли новые удары по формированиям противника. Группировка "Центр" накануне освободила село Водяное Второе Донецкой народной республики. Оно находится менее чем в двух километрах от стратегически важной автодороги Красноармейск - Константиновка. Контроль над ней позволит нашим войскам нарушить снабжение ВСУ.

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" уничтожил 16 украинских беспилотников на одном из ключевых направлений. Экипаж направлялся на выполнение задачи по прикрытию определенного района, когда разведка сообщила о нескольких дронах, запущенных неприятелем в сторону наших подразделений. Бойцы молниеносно сориентировались и поразили все намеченные цели.

На каховском направлении расчеты гаубиц Д-30 группировки "Днепр" уничтожили замаскированные пункты управления неонацистов. Боевиков, засевших в одном из домов на правом берегу, засекла разведка с помощью беспилотника. Координаты передали артиллеристам, которые нанесли точный удар из 122-миллиметровых орудий. Д-30 предотвращают любые попытки противника форсировать Днепр, поражают огневые точки, военную технику, плавсредства и пехоту.