В ночь на пятницу, 14 февраля, российская система противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила новые попытки украинских националистов атаковать территорию России с помощью беспилотников.

Как сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале, уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались ударить по трем российским регионам.

Так, 41 БПЛА ликвидирован над территорией Белгородской области, пять аппаратов – над территорией Воронежской области, еще четыре беспилотника – над территорией Ростовской области.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Работникам воздушных гаваней предписывалось научиться определять модели БПЛА и способы реализации потенциальных угроз с их использованием.

Между тем в эстонской разведке объявили, что развитие технологий беспилотных аппаратов в России представляет потенциальную угрозу для безопасности Эстонии и всего Североатлантического альянса.