Юшков: Россия и США будут обсуждать отмену санкций

Не пора ли Москве поставить вопрос о снятии санкций как одной из тем будущих российско-американских переговоров? Заинтересованы ли США в отмене ограничений на поставки российских энергоресурсов или будут добиваться передела рынка в свою пользу? И как сказалось на европейской экономике прекращение транзита газа через Украину?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"Россия и США, конечно, будут обсуждать энергетику и экономику в целом. Россия заинтересована в снятии части санкций, в том числе финансовых, чтобы мы могли нормально торговать нашими углеводородами. И Трамп закидывал в этом плане удочку. Он говорил, что санкции, которые мешают использовать доллар в торговле, это плохие санкции", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Юшкова смотрите в видео.