Песков назвал условия для визитов Путина в США и Трампа в Россию

Лидеры России и США имеют действующие приглашения посетить государства, это важно, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, сроки визитов Путина в США и Трампа в Россию зависят от динамики событий.

Песков пояснил, что в дипломатической практике очень важно иметь действующее приглашение посетить страну. Он уточнил, что сейчас и президент Путин имеет действующее приглашение посетить Америку, и президент Трамп имеет действующее приглашение посетить Россию. Когда они решат воспользоваться этими приглашениями - покажет динамика развития событий, сказал Песков в интервью "Первому каналу".

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа был запланирован заблаговременно. А из-за плотного графика президента России было перенесено запланированное на среду совещание с правительством по вопросам диспансеризации.