В Сочи стартовал Зимний международный фестиваль искусств

В Сочи стартовал 18-й Зимний международный фестиваль искусств. По традиции его организатор - Юрий Башмет - собрал на побережье Чёрного моря без преувеличения жемчужины классической, джазовой и этнической музыки, шедевры драмы и балета. Есть и премьеры. А ещё выставка, посвящённая 80-летию Великой Победы. Теперь главная задача для зрителей - за 12 дней увидеть как можно больше.

В Сочи - настоящий творческий ажиотаж. Мировые премьеры, юные таланты и громкие имена, мастер-классы и интереснейшие проекты. Плюс, море музыки, эмоций и вдохновения. Всё это – долгожданный, уже 18-й по счету Зимний международный фестиваль искусств в Сочи.

Гости прибывают ежедневно. По воде, по земле и по воздуху. Здесь даже волны набегают в особом ритме. В Зимнем театре - неизменный аншлаг и праздник даже для самых искушённых. Гала-концерт открытия фестиваля собрал звёзд мировой величины. Вадим Репин, Альбина Шагимуратова, Камерный хор Московской консерватории, ансамбль "Солисты Москвы" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

"Я считаю. что это уже добрая традиция, которой я очень рад. Приезжаю с большой радостью и удовольствием. И с разными коллективами", - отметил Вадим Репин, скрипач, народный артист России.

Этот фестиваль давно стал главным культурным событием, которое ждут люди с разных континентов. Программа богатая, состав участников - сильнейший. Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Евгений Миронов, Константин Хабенский.

На фестивале - никаких разговоров о сложностях перевода. Не зря в этом году в программе - музыкальное путешествие по странам БРИКС. Приехали гости из Индии, Ирана, Китая, Бразилии, Испании и многих других государств.

Зимний фестиваль называют мультижанровым. Это по-настоящему живой пульсирующий организм. "Сила классической музыки как раз не в том, чтобы через звуки нарисовать картинку. Но каждый, находящийся в зале, все равно по-своему воспринимает. По опыту собственной жизни, всяких случаев и мыслей, которые его посещают", - отметил Юрий Башмет.

В Сочи пройдут встречи с популярными писателями и знаменитыми фотографами. Лекции, детские проекты, творческие школы и конкурсы. Зрители изо всех сил стараются ничего не пропустить. Хотя сделать это очень сложно.

Среди премьер фестиваля - единственная опера Бетховена "Фиделио". Главные партии в которой исполняют солисты лучших театров нашей страны и Венской оперы. Неподражаемый Ильдар Абразаков встанет за дирижерский пульт "Реквиема" Верди. Плюс, вечера джаза и фламенко, гордость мирового балета в программе "Денис Родькин и друзья". Эти 12 дней на самых лучших площадках Сочи станут не просто яркими. Незабываемыми.