Песков: Путин и Трамп условились оперативно согласовать рабочую встречу

Президент России Владимир Путин и его американской коллега Дональд Трамп условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране. Об этом в четверг рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отметили в Кремле, встреча лидеров в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами.

"Они обменялись взаимными приглашениями, то есть теперь и у президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, и у президента России есть действующее приглашение посетить Соединенные Штаты Америки. А другое дело - это то, что они условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу где-то в третьей стране", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи во время телефонного разговора президентов.