Песков: Путин и Трамп встретятся в третьей стране до обмена визитами

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в третьей стране раньше, чем состоится обмен визитами. Об этом заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что американский и российский лидеры в ходе телефонного разговора накануне обменялись приглашениями посетить страны. Однако встреча в третьей стране, по замыслу президентов, состоится раньше, чем обмен визитами, подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявил, что США являются главными визави России в вопросах урегулирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента ответил таким образом на вопрос о возможном участии европейских стран в украинском урегулировании.