На Западе назвали сроки прекращения огня на Украине

Президенты России и США могут достичь соглашения о прекращении огня на Украине к Пасхе или ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Мнение западных и украинских чиновников приводит издание Financial Times.

Издание напоминает, что Пасху в этом году православная и католическая церкви будут праздновать в один день, 20 апреля. Вторая возможная дата - 9 мая, когда Россия будет праздновать победу СССР над нацистской Германией, пишут авторы.

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в начале февраля заявил, что добиться прекращения огня и постоянного мира на Украине возможно в течение месяцев, а не лет. Некоторые собеседники издания считают, что российский лидер захочет заключить сделку именно в такой знаменательный день, как 9 мая.