Американский авианосец столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Шестой флот США сообщил о столкновении кораблей в Средиземном море. Авианосец USS Harry Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M недалеко от египетского Порт-Саида.

По данным ВМС США, столкновение Harry Truman с торговым судном произошло в 00.46 мск 13 февраля. Данных о жертвах или повреждениях судов нет, передает РИА Новости. Двигательные установки не пострадали, они в безопасном и стабильном состоянии, говорится в сообщении.

В январе йеменские хуситы заявили, что атаковали американский авианосец Harry S. Truman. Также сообщалось об атаке на сопровождавшие его военные корабли в северной части Красного моря. Было задействовано несколько крылатых ракет и беспилотников.