Путин поручил завершить проверку танкерного флота к 1 июня

Проверка танкерного флота должна быть завершена до 1 июня. Задачу правительству поставил президент России Владимир Путин. Российский лидер потребовал принять меры для повышения безопасности танкеров.

Поручение президента последовало за недавним крушением танкеров в Черном море и последовавшего за этим разлива мазута. Последствия ЧП устраняют до сих пор.

Как сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, правительству при участии генеральной прокуратуры следует провести проверку технического состояния судов танкерного флота. А при необходимости представить предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов.