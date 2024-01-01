Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Военные пенсии проиндексированы на 9,5%. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Как следует из документа, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов, с 1 января размер денежного довольствия, который учитывают при начислении пенсий военнослужащих, вырос на уровень фактической инфляции за 2024 год.

Ранее военные пенсии уже проиндексировали на 5,1%. Однако президент поручил дополнительно увеличить их на 4,4% задним числом, чтобы индексация достигла уровня реальной инфляции.

В правительстве пояснили, что военные пенсионеры получат дополнительные выплаты за первые два месяца года в марте. В Госдуме, в свою очередь, напомнили, что федеральный бюджет предусматривает также повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года.