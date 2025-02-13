Винник вылетел в Россию

Александр Винник в четверг прибыл самолетом в Турцию, откуда направился в Россию другим рейсом. Об этом заявил РИА Новости адвокат россиянина Аркадий Бух.

"Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента, господина Винника. Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию", - сказал Бух.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили обмен заключенными. Трамп заверил Путина, что выполнит все достигнутые договоренности.

Трамп также поблагодарил Путина за освобождение Марка Фогеля.