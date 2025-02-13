Трамп признался, что хочет вернуть Россию в G7

Президент США Дональд Трамп считает, что было ошибкой исключать Россию из "Большой восьмерки". Глава Белого дома заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Трамп также заявил, что высказывания шефа Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности задачи вхождения Украины в НАТО точно отражали позицию США.

Накануне стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась почти полтора часа. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране.