Трамп: боевые действия на Украине начались, потому что Байден пообещал Украине вступление в НАТО

Боевые действия на Украине начались, потому что Байден пообещал Украине вступление в НАТО. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил президент США Дональд Трамп журналистам.

Главные заявления американского президента:

- Представители РФ и США проведут 14 февраля контакты по урегулированию украинского конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности;

- Президент США планирует провести саммит с Си Цзиньпином и Путиным о сокращении арсенала ядерных вооружений;

- Трамп заявил, что во время разговора с Путиным верил его словам о желании урегулирования на Украине;

- Обама совершил ошибку, исключив Россию из G8.