Трамп: боевые действия на Украине начались, потому что Байден пообещал Украине вступление в НАТО

Боевые действия на Украине начались, потому что Байден пообещал Украине вступление в НАТО. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил президент США Дональд Трамп журналистам.
Главные заявления американского президента:
- Представители РФ и США проведут 14 февраля контакты по урегулированию украинского конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности;
- Президент США планирует провести саммит с Си Цзиньпином и Путиным о сокращении арсенала ядерных вооружений;
- Трамп заявил, что во время разговора с Путиным верил его словам о желании урегулирования на Украине;
- Обама совершил ошибку, исключив Россию из G8.