Представители США, РФ и Украины на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил президент США Дональд Трамп.

Предстоящие контакты с участием этих стран покажут, достижимо ли урегулирование украинского конфликта, отметил американский президент. Однако Трамп отметил, что стороны значительно продвинулись к разрешению украинского кризиса.

Напомним, что что киевский режим не отменил запрет на переговоры с РФ. А сам Зеленский не может этого сделать из-за своей нелегитимности.