Украина не собирается участвовать во встрече с российскими представителями на конференции по безопасности в Мюнхене. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил советник Зеленского Дмитрий Литвин.

Он отметил, что Украина сначала должна провести переговоры с США, к обсуждению нужно привлечь Европу, а затем уже обсуждать согласованную общую позицию с Москвой.

Ранее Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины 14 февраля. Конкретных имен он не назвал, отметив лишь, что это будут "высокопоставленные люди".