С тех пор как Большой брат в лице Соединенных Штатов стал посматривать на младших - европейцев - с презрительным прищуром, европейцы призадумались. По шапке уже влетело. Надо делать так, как велит главный в песочнице. Старший еще и не приказал ничего, а понравиться начальству уже нужно.

Новый кормчий великой Америки с его беззаветной любовью к деньгам начал громить разного рода американские конторы, которые жировали на бюджетные средства. После разгона американского Агентства по международному развитию, которое Трамп назвал мошенническим и коррумпированным, за дело взялись аккуратные немцы.

Проекты, которые получали деньги от фондов с госфинансированием, то есть из германской казны, обсуждают в Бундестаге. Прекрасный пункт "Борьба с причинами появления беженцев": расходы - более 27 миллионов евро. Поддерживать украинских нацистов и поставлять им оружие, а потом принимать беженцев как родных – это такая борьба с причинами их появления? А потом думать, почему их в Германии более миллиона, а работать хотят всего 20 процентов?

Еще один интересный пункт. Некие региональные проекты, на них немцы заложили 12,5 миллиона евро. В том числе деньги получала лавка с названием "Россия в изгнании", которую наш Минюст внес в список иноагентов. Ее задачей была публикация фейков о российской армии и о специальной военной операции.

Еще пару миллионов потратили на укрепление демократии. И тут демократия и всякие либеральные идеи в одночасье превратились в товар, не нашедший своего покупателя. Ликуют островитяне - британская пресса обсуждает закат континентальной Европы. А у нового лидера свободного мира любимое слово - "сделка". А главная цель: Make America great again.

А вы, немецкие товарищи, как-то поаккуратнее с деньгами. У вас экономика чахнет. А вы все какую-то демократию продвигаете.

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