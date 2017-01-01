Минувшей ночью освобожденный в США россиянин Александр Винник прибыл в Москву. Самолет, на борту которого он находился, сел в аэропорту "Внуково".

Винник освобожден в рамках обмена из американской тюрьмы, где находился почти восемь лет. Россиянина задержали в Греции в июле 2017 года по запросу США, обвинив в отмывании денег и киберпреступлении. Затем его отправили во Францию и оттуда экстрадировали в Штаты. Виннику грозило 200 лет тюрьмы, но решение о его виновности американский суд так и не принял.

Нашего соотечественника обменяли на гражданина США Марка Фогеля, который отбывал в России наказание за контрабанду наркотиков. Это стало возможным после достигнутых договоренностей между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.