Массовая авария произошла в США. В штате Орегон, где бушует сильнейшая метель, столкнулись более 100 автомобилей.

Машины, в условиях практически нулевой видимости, врезались друг в друга, не успевая затормозить на заснеженной и покрытой льдом дороге. После одного из столкновений загорелся внедорожник, но люди успели из него выбраться. Многие водители и пассажиры оказались заблокированными в своих авто, им на помощь пришли спасатели.

Сколько именно человек получили травмы - пока неизвестно. Сообщений о погибших не поступало.

Из-за мощного снежного шторма и ледяных дождей в нескольких американских штатах объявлено чрезвычайное положение. Парализована работа аэропортов, десятки тысяч домов остались без электричества, отменены занятия в школах.