В курском приграничье в составе группировки "Север" снова отличились морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады.

Своевременно обнаружив колонну бронетехники противника рядом с одним из населенных пунктов, наши подразделения нанесли сокрушительный удар. Это позволило полностью остановить продвижение врага на данном участке. Боевики не ожидали такого жесткого отпора, и все дальнейшие попытки вернуть утраченные позиции успеха не имели. Неонацисты оставили на поле боя раненых и убитых, а также вооружение и технику натовского производства.

Ударно отработали и артиллеристы-десантники. Расчеты "Градов" получили от операторов беспилотников точные координаты группы пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесополосе. И залпом пакетов реактивных снарядов накрыли указанные квадраты. Кадры объективного контроля подтвердили полную ликвидацию противника. Наши "Грады" круглосуточно на боевом посту, и, уничтожая боевиков, сами остаются незамеченными.