В Соединенных Штатах живёт самое больное население в мире.

По словам министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди-младшего, в Штатах "худшие показатели" здоровья населения вопреки крайне высоким тратам на здравоохранение.

США тратят на эту сферу в 2-3 раза больше, чем другие страны и потребляют 70% лекарственных препаратов на планете,— заявил Роберт Кеннеди-младший.

Изменить ситуацию, по мнению главы американского Минздрава, может только кардинальная смена политического вектора.