Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Овны

День пройдет спокойно, но вы можете почувствовать неуверенность в себе. Поднимите настроение покупкой какой-нибудь симпатичной вещи или походом в кафе.

Тельцы

Неожиданное появление старых знакомых вызовет у вас смешанные чувства. Постарайтесь узнать правду: почему они вновь оказались в вашей жизни.

Близнецы

Этот день будет напряженным и насыщенным на работе или учебе. Сосредоточьтесь на главных задачах, от которых зависит отношение к вам или заработок.

Раки

Марс в вашем знаке сегодня колеблется вместе с Луной в Весах. Вам может быть сложно сделать выбор или принять волевое решение – отложите это на потом.

Львы

Если вас ждет собеседование или экзамен, помимо знаний, используйте свое обаяние. Ваши деловые качества вне сомнений, но иногда требуется какая-то изюминка.

Девы

День пройдет под знаком финансовой неопределенности и волнений. Возьмите под контроль свои расходы и похвалите себя за грамотный подход к деньгам.

Весы

Луна в вашем знаке чувствует себя некомфортно из-за негативного влияния Марса. Позвольте себе отвлечься от рутины, позанимайтесь йогой или медитацией.

Скорпионы

У вас сегодня возможны перепады настроения. Не переживайте и обязательно найдите способ выплеснуть эмоции, вы слишком долго копили в себе тревогу.

Стрельцы

Друзья могут вольно или невольно навредить вам. Не ссорьтесь с ними сегодня и старайтесь вести себя скромнее в социальных сетях, чтобы не стать объектом критики.

Козероги

Новое знакомство или роман, скорее всего, разочаруют представителей этого знака. У вас были завышенные ожидания, так что постарайтесь быть реалистичнее.

Водолеи

Учебные дела могут принести вам многочисленные мелкие хлопоты. Не воспринимайте это слишком серьезно, двигайтесь дальше от пункта к пункту.

Рыбы

Вы пока не готовы что-то серьезно менять в своей жизни, хотя раньше вам могло казаться обратное. Сделайте паузу и займитесь рутинными делами.