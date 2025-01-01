Вице-президент США допустил отправку войск на Украину

Американские власти не исключают вариант отправки своего военного контингента на Украину. Такое заявление сделал в четверг, 13 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как отметил политик в интервью The Wall Street Journal, "вариант отправки американских военных на Украину, в случае если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, останется на рассмотрении".

Наряду с этим Вэнс не исключил задействование новых санкционных мер в отношении России. Он уточнил, что США могут использовать "экономические рычаги воздействия и, конечно же, военные рычаги воздействия", если Москва откажется урегулировать конфликт.

Однако при этом вице-президент Соединенных Штатов предложил перезапустить российско-американские отношения, если стороны достигнут успешного соглашения по украинскому вопросу.

Тем временем американские журналисты со ссылкой на источники среди чиновников пишут, что президенты России и США могут достичь соглашения о прекращении огня на Украине к Пасхе (в 2025 году ее будут отмечать 20 апреля) или ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (9 мая 2025 года мир отметит 80-летие этого великого события).

Однако в Кремле заявили, что "пока нет понимания формата возможного переговорного процесса". Это, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, и есть причина, по которой Европу пока не привлекли к обсуждению.